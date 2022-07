Carlos A. Mannucci se reforzó con el delantero Matías Succar para el Torneo Clausura. El futbolista peruano tenía una oferta de Universitario, pero decidió rechazarla para defender la camiseta del conjunto Carlista por lo que resta de la temporada.

El último equipo donde militó el atacante nacional fue el FK Teplice de República Checa, donde desafortunadamente no logró adaptarse. El peruano disputó once partidos con el club europeo y solo pudo anotar en una ocasión.

No obstante, pese a que no llega en su mejor momento, la directiva del equipo trujillano apuesta por el ex jugador de Deportivo Municipal y será una de sus cartas de gol en la Liga 1 2022 junto a José Carlos Fernández y el mexicano Diego Chávez.

"¡Bienvenido a Trujillo, Matías! El joven de 23 años Matías Succar llega a la Tricolor para luchar por un puesto en la ofensiva del equipo y ganarse un lugar en el corazón de la hinchada. ¡A dejarlo todo, Succar!", publicó el club en sus redes sociales.

El delantero llega en condición libre a Carlos A. Mannucci, ya que rescindió su vínculo contractual con el LASK Linz de Austria. El cuadro tricolor será el segundo equipo en el fútbol peruano para Matías Succar, el primero fue Deportivo Municipal.