Alianza Lima tuvo a lo largo de la campaña 2021 un portero que fue creciendo y ganando confianza bajo los tres palos: Ángelo Campos fue uno de los artífices para que los ‘blanquiazules’ logren el título nacional. El guardameta, en la final, se le notó sereno y con mucho aplomo en el arco dejando ver un guardavalla seguro.

Para el 2022, Alianza Lima afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores, pero actualmente cuenta con uno de los dos porteros que comenzó en la pasada temporada, pues Steven Rivadeneyra se habría marchado a Carlos A. Mannucci y los ‘íntimos’ estarían buscando un guardameta con experiencia y que pueda competir por el puesto con Ángelo Campos.

Uno de los candidatos para cubrir el otro puesto de arquero en Alianza Lima sería Manuel Heredia, quien ya vistió la casaquilla ‘blanquiazul’ en 2013 y 2014. El golero pertenece actualmente al Carlos A. Mannucci pero no ha descartado volver a ‘Matute’ para pelear el puesto y tapar en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“Aún tengo contrato con Mannucci. ¿Si me veo de blanquiazul en 2022? Me veo jugando en la Liga 1. Sé que en algún momento volveré a Alianza Lima. No sé si ahora o más adelante, pero voy a regresar. Me puso muy feliz volver a verlo campeón”, declaró el guardameta al medio Alianza History, dejando en claro que en cualquier momento regresará a La Victoria.

Por el momento en Alianza Lima siguen barajando los posibles fichajes que llegarían a ‘Matute’ para la siguiente temporada, pues Carlos Bustos tiene que armar una buena plantilla para así poder afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores de la mejor manera. Los ‘íntimos’ quieren hacer un buen torneo internacional y dejar atrás el pasado oscuro en dicho certamen.