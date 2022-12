El conductor de TV, Phillip Butters, sorprendió a miles de hinchas en redes sociales luego de dar fuertes comentarios tras la victoria de Argentina contra Francia. El presentador de Willax y Radio PBO llamó ignorantes a los fanáticos que comparan al crack argentino Lionel Messi con Diego Armando Maradona.

“Yo he visto gente ignorante e irresponsable que dice que ya con esto Messi es más que Maradona, esta gente que es ignorante, uno no debe opinar de lo que no sabe. Messi ha jugado un gran mundial, pero no le amarra las tabas a Maradona, la comparación ya es una ofensa, no digan barbaridades”, dijo en un principio.

"No comparen a Messi con Maradona, va a perder Messi, acá le está reventando cohetes a Messi porque se llevó a un indocumentado croata, de esas Ronaldinho en dos mundiales hizo ocho y Maradona en altura y en México se llevó a medio equipo e hizo el gol, no comparen a Diego, no se metan a comentar cosas que no saben, no hablen de lo que no sabes", remarcó.

Asimismo, Butters aseguró que el mejor futbolista de la final por la Copa del Mundo fue Kylian Mbappé, quien fue el único jugador en anotar un Hat-Trick.



“¿Quién ha sido el mejor jugador del partido el día de ayer? Habrá cualquier ignorante que dirá Messi, pero el mejor jugador del día de ayer ha sido el señor Mbappé, el segundo mejor jugador de la cancha está entre los dos porteros porque salvaron más goles de los que salvaron los demás“, agregó.