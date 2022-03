De mal en peor. Desde que estalló el conflicto en Estados Unidos, las informaciones sobre el escándalo de Andy Polo y su expareja, Genessis Alarcón, son cada vez más vergonzosas. Recordemos que la esposa lo denunció por maltratos físicos y luego el jugador soltó. "Quiere tener el 60 por ciento de mi sueldo".

Bueno, ahora el futbolista ni siquiera tiene sueldo porque en comienzos de febrero fue despedido del Portland Timbers, quien hasta llegó a disculparse por su acción en el tema, ya que había descartado una primera denuncia por parte de Genessis.

Sin embargo, como ya mencionamos, cada información nueva que llega parece ser peor que la última. Este jueves, desde Estados Unidos, el periodista Jeff Carlisle de ESPN reportó que el club de la Major League Soccer (MLS) intentó sobornar a la esposa para que no presente cargos contra el jugador.

"Genessis Alarcón, esposa separada del ex Timber Andy Polo, alega que dos semanas después del incidente doméstico que involucró a Polo, dos representantes del Portland Timbers la visitaron y le ofrecieron cuidarla si ella no presentaba cargos. Timbers niega las acusaciones", informó el periodista.

Precisamente, quienes habrían visitado a la esposa de Andy Polo fueron el jefe de seguridad del club, ex detective de la policía de Portland, y una mujer sin identificar el pasado seis de junio. Ellos se ofrecieron a cuidarla a ella como a sus dos hijos, a quienes les darían alimento.

"Ellos iban a ayudarme y asegurarse que mis hijos y yo no terminaramos en la calle. Ellos iban a asegurarse que Andy sería el responsable por mí y mis hijos pero eso nunca pasó. Me dijeron que esto se haría si no presentaba cargos", habrían sido las declaraciones de Genessis según el periodista.

¿Andy Polo a Universitario?

Hace unos días, sobre el final del mercado de pases de Perú, que cerró el pasado 8 de marzo, se informó que Andy Polo habría sido confirmado como nuevo jugador de Universitario de Deportes. No obstante, todavía no hay nada oficial y se espera que resuelva su situación legal, que es cada vez más comprometedora con el correr del tiempo.