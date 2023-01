De momento aún existe incertidumbre sobre los derechos de televisión de la Liga 1 2023; no obstante, ya está confirmado que 1190 Sports estará a cargo de toda la gestión. Por ese motivo, ya comenzó con el trabajo en conjunto a los clubes.

En relación a ellos, Lander Alemán, presidente de Alianza Atlético de Sullana, confesó que la empresa internacional viene cumpliendo su palabra y ha desembolsado una fuerte cantidad de dinero a los equipos que están de lado de la FPF.

"Hemos recibido medio millón de dólares los clubes que estamos de este lado y tenemos que recibir nuestro pago mensual, nos dicen que hoy ya lo han abonado y debe estar el lunes. La empresa que invierte 8-10 millones de dólares es una empresa económicamente sólida", sostuvo.

Adicionalmente, el directivo añadió: "Ojalá sigamos por este camino, existe una carta de fianza bancaria que garantiza la solidez de toda la financiación del torneo y por ahí estamos tranquilos".

Finalmente, Lander Alemán cerró la nota haciendo una mención especial a GOLPERÚ, con quienes indicó han tenido una relación positiva por más de 25 años; sin embargo, que ahora es el momento de apostar por una nueva aventuta.

"Por el otro lado también porque he trabajado 25 años con GOLPERU y he sido feliz con el cumplimiento de los pagos pero ahora estoy del lado de la Federación pero quisiera que se unan, no podemos estar peleados", concluyó.