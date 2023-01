El delantero Santiago Ormeño no está en los planes de Chivas para esta temporada

Llegándole quizá la peor noticia, medios mexicanos reportaron que Santiago Ormeño ya está al tanto sobre su no continuidad en el plantel de Chivas para la temporada 2023. Todavía con contrato hasta el 2026, la única opción del atacante es que sea cedido si quiere continuar teniendo actividad o, caso contrario, pelear el puesto aunque fue informado que sería el quinto ariete a tener en cuenta.

Ante esta noticia, una luz de esperanza se abre para el atacante en el fútbol peruano. Ya habiendo pasado antes por Real Garcilaso, el delantero podría ser prestado a alguna institución que esté en la búsqueda de algún ariete de área; claro, siempre y cuando no tenga ofertas alguna del fútbol mexicano.

En ese sentido, hay un plus además que tiene Santiago Ormeño: es nacionalizado peruano y por ende no ocuparía plaza de extranjero de llegar a algún club de la Liga 1. En ese sentido, solo haria falta una buena billetera, no debe ser baja la posible cesión del atacante, y un contacto rápido.

Así pues, ante estas dos condiciones, presencia económica importante y plaza de delantero disponible, las primeras opciones serian Universitario de Deportes y Alianza Lima, pero el cuadro crema ya tiene 4 atacantes y el plantel íntimo ya cerró plantilla.

Con estas dos variables sobre la mesa, Sporting Cristal se perfila como una alternativa, a la par de FBC Melgar y Cienciano, clubes de altura en donde ya antes Santiago Ormeño tuvo experiencia tras su paso por Real Garcilaso.