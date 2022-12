El mediocampista no seguirá vistiendo la camiseta merengue.

Rodrigo Vilca fue uno de los jugadores que defendió la camiseta de Universitario de Deportes en la temporada 2022. El habilidoso mediocampista llegó a la institución crema en calidad de préstamo, proveniente del Newcastle.

No obstante, la directiva del conjunto merengue no solicitó la ampliación de la cesión del jugador y a través de sus redes sociales, hace unas semanas, anunció que no seguiría en el equipo de cara al 2023.

Sin embargo, poco o nada parece importarle al ex Deportivo Municipal, quien mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, de forma indirecta, confirmó al equipo que defenderá el año entrante.

Resulta que Rodrigo Vilca posteó un 'boomerang' donde se aprecia al futbolista utilizando la indumentaria de entrenamiento del Newcastle de Inglaterra, lo que indicaría que ahí seguiría su carrrera, jugando en la Sub-23.

Es importante mencionar que el volante de 23 años, a lo largo de la Liga 1 2022, disputó un total de 22 cotejos con la camiseta crema, donde apenas pudo convertir en una ocasión y asistió en dos oportunidades.