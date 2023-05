Alianza Lima es el equipo más importante de los últimos años, eso se sabe, conoce, y entiende, al punto de ser respetado por la mayoría de personajes en el deporte rey. El bicampeón del fútbol peruano genera pasiones incontrolables en diversas oportunidades.

Tan iguales como la que veremos a continuación, donde un exfutbolista cargó contra un periodista deportivo en televisión internacional. Percy Olivares fue duro, pegó como casi nunca lo hizo, quedando muy satisfecho por todo lo que señaló. La víctima fue Peter Arévalo.

El Zancudo arrancó así su participación en ESPN Perú, con una idea bastante abierta: "Yo sigo pensando lo mismo, tiene un buen plantel, pero no tiene un equipo, no juegan a nada. Lo que juegan es producto de la calidad de sus futbolistas, pero como equipo no han hecho nada, menos en Copa Libertadores".

Explicando después el ex lateral, el problema con la sobre-dimensión de ámbitos dentro de la Liga 1. Donde hay algunos responsables, a la hora de comunicar erróneamente: "El concepto de jugar bien en el Perú es tan pobre. Es triste escuchar a todo el mundo diciendo ‘Alianza esto, esto...".

Ahora, acá es donde empieza a subirse un poco cada calificativo de su opinión: "Está bien es tu líder, yo no tengo el concepto que tú tienes del fútbol, respétalo, respétalo. Yo sigo teniendo ese concepto de Alianza. No tengo nada contra Alianza, ni contra la ‘U’, ni contra nadie".

Cuestionando todo lo que se dice después de la victoria, en este caso: Alianza Lima, como tema central: "¿Tremendos monstruos son los que tenemos acá? Yo no puedo compartir eso. Yo no estoy bajando la llanta a nadie, simplemente estoy tratando de poner las cosas donde yo creo que deben estar".

Acusando que tienen intereses externos a los comunes, no solo su labor como especialistas de la comunicación: "Lo que vende de eso hablan y eso es lo que le venden a la gente. Estoy en contra de que salgan con banderitas diciendo que quieren el bien del fútbol, eso es mentira, no quieren el bien del fútbol peruano, quieren su plata".

Entonces, Mr. Peet entró en la discusión, haciendo acto de presencia con una frase que después sería contestada sin temor alguno. Acá se encendió todo sin remordimientos: "Él ha dicho que acá no se comenta por el bien del fútbol peruano, lo que se busca es su dinero. ¿Quién está buscando dinero?".

Percy Olivares no aguantó más, y soltó su verdad. Respondiéndole con todo al conductor de A Presión Radio, con un señalamiento sin filtro alguno: "Los tipos como tú". En referencia a sus intereses lejanos al universo de la Liga, una búsqueda diferente con claras intenciones de hacer ver un producto, mejor al que es. Potente todo esto, les dejamos la reacción completa.