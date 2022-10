Una historia pasada vuelve a tomar forma, y posiblemente genere contenido para la prensa internacional. Porque el recordado 'Pacto de Lima' que se forjó para el Mundial 'Rusia 2018', aquel que fue mal visto por varias naciones de nuestro continente, una vez más tomó fortaleza. Aunque no cambiaría nada, podría ser suspicaz de sospechas para un posible caso similar, que se pueda dar en ciertas competencias oficiales.

El conductor de 'Fútbol en América', Erick Osores, habló en medio del programa sobre las famosas conversaciones entre peruanos y colombianos. Donde se quedó, en teoría, en un término amistoso para no hacerse daño con jugadas de ataque. Ese duelo disputado en el 'Estadio Nacional de Lima', fue catalogado como un "pacto". Hecho que se pudo denunciar tranquilamente, sobre la base de eso, contaremos lo que dice 'El Príncipe' del canal 4.

Según explica Erick Osores, dentro de un debate donde se conversaba sobre las acciones legales dentro del balompié universal, mencionó esto: "Voy a confesar algo. Esa vez que Perú jugó y empató con Colombia 1-1, nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos 'miramos para otro lado' y no pusimos las imágenes".

El periodista deportivo generó malestar entre los presentes, al no poder esconder sus sonrisas cómplices: "No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos 'metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial'. Y ¿Sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer".

Al costado suyo estaba Richard de la Piedra, que no podía creer lo que estaba oyendo. Intentando defender su posición como productor periodístico del programa de 'América Televisión', el único medio de comunicación que expuso este tema. Al final se terminó rindiendo el comunicador social, dejando a Erick Osores solo con su afirmación. ¿Qué dirán ahora desde Chile? Picante olla de grillos abrieron.