La Selección Peruana pasó un dolor enorme en el corazón hace más de una semana, luego de caer ante Australia por el 'Repechaje Internacional' con miras al Mundial de 'Qatar 2022'. Ese malestar aún golpea en el ambiente local, y por eso es importante escuchar a los que más saben.

En entrevista para 'Negrini lo sabe', habló el personaje más carismático del momento. Luis 'El Cuto' Guadalupe estuvo en el lugar de los hechos, y vivió como nadie el partido contra los 'Socceroos'. Dejando una reflexión autocrítica, y afirmando que quizás se pudo hacer algo más, pero no se logró.

Este es el análisis del 'Cuto', cuando se le preguntó por lo que vio como profesional del deporte rey: "No fue el partido que esperábamos, el hincha y todos se imaginaron un partido fácil, pero no hay partido en la vida que sea fácil. Si cinco jugadores no están bien, se nos complica demasiado. Siento que el equipo no salió a jugarse el partido de sus vidas, como se esperaba".

Así mismo, y para darle un poco de color, contó lo que pasó en el lejano continente asiático: "Contento por pasar una experiencia inolvidable, más allá de que no se logró el objetivo. Es una tristeza enorme que todavía cuesta asimilarlo, pero el equipo ha hecho que todo el Perú se una, toca seguir adelante y son cosas que pasan".

Dentro de esta breve conversación para 'Radio Ovación', también dejó en claro que son cosas del fútbol. Muchas veces no se dan las planificaciones como uno lo trabajó. De esto deberá aparecer una enseñanza al respecto. Para quienes aún confían en el proceso de Ricardo Gareca, y también por si hay un cambio de timón. Este fracaso, no debería ser considerado un accidente.