"Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo en los accesos de Lima y Callao, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y libertad de reuniones en la provincia de Lima y Callao".

A la medianoche del lunes, este fue el mensaje a la Nación del Presidente Pedro Castillo después de la sesión del Consejo de Ministros, donde se declaró el estado de emergencia a Lima y Callao, como así un toque de queda que empezó este martes 5 de abril a las 2.00 am hasta a las 23.59 del mismo día.

La medida se tomó después de la protesta de transportistas, que ya alcanzó los siete días consecutivos debido al alza de los precios, que hay en diversas zonas del país. No obstante, en las últimas horas la situación se agravó ya que las protestas se fueron radicalización casi tanto como la presencia de represión policial. Ya se confirmaron cuatro muertes y más de veinte detenidos. Una situación límite.

Se reprogramaría Sporting Cristal-Flamengo, ¿y Alianza Lima-River Plate?

Este martes 5 de abril en el Estadio Nacional de Perú a las 19.30 horas, Sporting Cristal debería recibir a Flamengo por el primer partido de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2022. No obstante, su actuación es una real incógnita, ya que no hay nada oficial pero la reprogramación sería inminente.

"Se tendrá que reprogramar. No olvidemos que en medidas excepcionales hay acciones extraordinarias que se deben adoptar. Creo que todos somos amantes del fútbol, todos gozamos con los partidos, pero un partido del fútbol no puede anteponerse a la tranquilidad que necesita el país", fueron las declaraciones del Ministro de Justicia, Félix Chero, a Exitosa.

Por otra parte, si nos manejamos con el decreto de Castillo, el toque de queda ya no regiría para mañana miércoles. No obstante, también sería insólito si en esta situación el encuentro entre Alianza Lima y River Plate, también por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, no sufre ninguna reprogramación. Por ahora, el equipo argentino no canceló su vuelo y viajaría al país.