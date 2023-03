Sporting Cristal logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores gracias a la gran actuación de todo el equipo a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, quien se llevó todos los aplausos fue Irven Ávila con su agónico gol.

El delantero peruano nuevamente fue clave para que los rimenses se impongan por el torneo internacional. En el duelo pasado ante Nacional de Paraguay su ingreso también terminó siendo determinante para remontar la serie.

Una vez finalizado el compromiso, el atacante brindó declaraciones a los medios de prensa: "Estoy con mucha alegría y emoción. Uno entra a la cancha con la ilusión de hacer bien las cosas y anotar un gol y lo que estoy viviendo es realmente espectacular. Arrancamos el 8 de diciembre con un nuevo comando técnico que llegó para implantar su idea de juego y ante Huracán se vio reflejado todo eso. Además, quedó demostrado que somos una familia, un equipo", dijo Ávila en ESPN.

Finalmente, el artillero cerró la nota realizando una confesión. Resulta que el huanuqueño admitió que se ha aprendido a ser hincha de Sporting Cristal, algo que no le gustará a los de la 'U', ya que el 'Cholito' era hincha confeso del cuadro crema.

"A veces uno lee los carteles de los hinchas que dice Cristal es mi vida y parece mentira, pero no es así, porque yo aprendí a amar a Cristal, aprendí a ser hincha de Cristal, Sporting Cristal es mi casa y por ello me siento muy agradecido. Tengo ganas de llorar porque definitivamente como delantero ya me marcó mucho este gol. Estoy feliz no solo por mi familia sino por toda esta gente que nos apoya siempre", concluyó.