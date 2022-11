Uno de los jugadores peruanos que defiende a un club extranjero es Christofer Gonzales, quien tras sus buenas campañas en Sporting Cristal fue fichado por Al-Adalah de Arabia Saudita.

El popular Canchita vive su segunda experiencia a nivel internacional, porque 2016 y 2017 vistió los colores de Colo Colo en Chile, donde no tuvo mucha continuidad.

El mediocampista fue formado en Universitario de Deportes, sin embargo asegura que no se volverá a poner la camiseta del elenco crema, porque ahora sus pensamientos están con Sporting Cristal.

"Yo estoy agredecido de Universitario, porque es el club en el cual debuté, bueno uno después va buscando caminos, va buscando horizontes, y uno se vuelve a enamorar también en la vida, y creo que en ese sentido tengo un cariño muy grande por Sporting Cristal", dijo en primera instancia el seleccionado nacional.

"Cristal me quedó guardado en la mente y en el corazón, y es el club en el cual me dieron la oportunidad de volver, es un club grande, apostó por mí, y en ese sentido es el club con el que me identifico", agregó.

Canchita Gonzales ahora está concentrado en la selección, pero en un futuro espera volver a ponerse la camiseta del elenco celeste.