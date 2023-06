¿Alguien recuerda cómo fue la temporada 2021? Cuando la mayoría de clubes estaba en contra de la Federación Peruana de Fútbol. Aquellos tiempos donde habían pensamientos únicos en búsqueda de la mejora general del balompié local. Parece que todo eso está en el pasado y nunca volverá.

Por esas épocas se dio una demanda donde equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y San Martín, presentaron una solicitud general donde iban contra la entidad principal. Porque había ocurrido una modificación de los Estatutos en las elecciones por el sillón presidencial, favoreciendo al mandato presente.

El TAS respondió pronto y mediante una comunicación se dio el dictamen final. Replicada por la propia FPF en una carta magna: “La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunica la decisión adoptada hoy por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que rechaza las solicitudes de medidas cautelares de los clubes demandantes, contra la aprobación de los estatutos FPF y el desarrollo de la asamblea eleccionaria de este 20 de diciembre 2021”.

Por qué presentamos esto, la información actual nos la trae el reconocido abogado, Marcelo Bee Sellares, quien revela los pormenores de ese hecho. Donde ganó la Federación Peruana de Fútbol en el TAS a un conjunto de 4 clubes. ¿Quizás sea un preámbulo a lo que pase pronto en el mano a mano con Alianza Lima? Por los temas de televisión.

“Se dieron a conocer los fundamentos del laudo del TAS, en el cual se rechazó la apelación presentada por los clubes: Alianza Lima, Sporting Cristal, Cienciano del Cusco, contra la aprobación del Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol del año 2021”. Arranca con esa premisa, para después brindar un detalle muy importante.

“Los fundamentos de apelación ante el TAS, clubes peruanos vs Federación Peruana de Fútbol, rechazados: A) No inclusión en la convocatoria asamblea a los clubes de 2da. División. C) Legitimación para impugnar de Alianza y Cienciano. C) Incumplimiento de los requisitos de constitución D) Privación derecho de voz”. Ellos fueron con esas materias, pero las anularon ¿Pasará eso ahora con Alianza Lima? Queda esperar un poquito más.