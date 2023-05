Percy Olivares junto a Peter Arévalo han sido noticia en las últimas horas por una polémica confrontación en televisión. Los dos hombres de ESPN Perú se enfrascaron en una disputa por un tema denso dentro del fútbol profesional.

El primero señaló no estar dentro del sistema que genera comentarios por dinero, y se encuentra dentro del universo del deporte rey por sus aptitudes. El segundo se sintió ofuscado por ello, y salió a su encuentro con algunos cuestionamientos.

Todo eso generó un revuelo enorme. Al punto de ver cómo aparecen algunos archivos donde el más perjudicado parece ser el ex Sporting Cristal, e hincha de Alianza Lima. Así lo contó el propio Percy Olivares en una entrevista de hace años con Beto Ortíz.

En el Valor de La Verdad se vio este suceso anecdótico: “Ese era el sueño de mi papá, de que juguemos en el equipo que él quería. Y como son las cosas, finalmente defendí a muchos equipos, pero nunca en el que mi papá quiso y con el que nosotros nos identificábamos, que era Alianza Lima”.

Ahí, el referente para el universo rimense, expuso una idea pasada, la cual hoy se volvió viral: “En ese tiempo las cosas eran distintas, más dependías de tu capacidad para estar en ese equipo. En ese tiempo no nos dieron ni siquiera la chance de poder probarnos, nos botaron. Nos dijeron no o habrá pensado que no hay tiempo o no sé. Esa fue una frustración nuestra, el no haber podido jugar en Alianza Lima como mi papá quería”.

¿De esto se agarrarán los hinchas de Alianza Lima para defender a Peter Arévalo? ¿Este podría ser un antes y después en la vida deportiva de Percy Olivares? Esas preguntas con el pasar de los días seguramente se irán respondiendo. Veremos, veremos.