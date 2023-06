El viernes 02 de junio, Juan Reynoso dio a conocer a los convocados de la Selección Peruana de Fútbol, para ese momento muchos se sorprendieron al no ver en la lista los nombres de André Carrillo y Renato Tapia. Ambos futbolistas no fueron llamados por temas extradeportivos.

Además, días antes del enfrentamiento contra Corea del Sur se conoció que el delantero del Cagliari, Gianluca Lapadula, no iba a poder estar para este partido. Algo que generó molestia no solo en los hinchas del combinado patrio, sino en algunos periodistas, uno de ellos fue Elejalder Godos.

“A la selección no le puedes decir que no, no le puedes dar la espalda. Es una mala señal y lo mismo ocurre con Tapia y Carrillo que pidieron permiso para no jugar. Me sorprende que Juan Reynoso con el carácter que tiene permite esas cosas”, expresó el comunicador para el programa deportivo, PBO Campeonisimo.

Por último, el hombre de prensa contó una anécdota vivida por el ex jugador leyenda peruano, Hugo Sotil, cuando decidió escaparse del FC Barcelona para defender los colores de la Blanquirroja.

“No me gusta, está bien que haya ascendido y que festeje un día entero, pero la selección es primero. Debió celebrar y al día siguiente tomar el avión. El ‘Cholo’ Sotil vino a jugar con Colombia por la Copa América sin tener permiso de su club, eso es compromiso”, comentó.