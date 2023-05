Alianza Lima y Universitario de Deportes son los equipos que vienen luchando por lograr el título del Torneo Apertura, pero lamentablemente el accionar de los árbitros nacionales ha perjudicado a más de un equipo y debido a eso han recibido críticas por doquier.

Por esos motivos, la Comisión Nacional de Ábirtros se pronunció sobre las críticas que vienen recibiendo los referees respecto a los encuentros en la Liga 1. Los últimos más cuestionados fueron las expulsiones entre Alianza Atlético vs los cremas y el gol validado a los blanquiazules frente al Deportivo Municipal.

“Como presidenta de la Conar, he sido muy enérgica en conversar con los árbitros para generar una reacción y que su rendimiento mejore. Somos conscientes de que se han dado actuaciones que no corresponden con la preparación que tienen nuestros árbitros semanalmente. Sabemos que, en el fútbol, las decisiones adoptadas por los árbitros suelen causar controversias y, en algunos casos, reclamos y molestias, pero no existe ninguna mala voluntad ni deshonestidad y, por el contrario; soy la primera interesada en que el arbitraje sea de mayor calidad”, comentó Carmen Retuerto por medio de las redes sociales de la institución

También la encargada de la CONAR dejó en claro que existe una alta exigencia para aquellos jueces que tienen licencia FIFA.

“Observamos todos los partidos y se realiza un análisis técnico de las jugadas más discutibles, se evalúa la aplicación e interpretación de las Reglas de Juego y se hace una devolución a los árbitros. Y somos exigentes, en especial con quienes tienen la categoría FIFA”, añadió

Para finalizar, la Presidenta reiteró que la misión de ellos es elevar el nivel del arbitraje en el Perú y para eso traen buenos instructores.

“Eso debo descartar rotundamente. No es el espíritu con el que trabajamos en la CONAR. Reitero que nuestra misión es elevar el nivel del arbitraje nacional y para eso traemos buenos instructores, organizamos cursos y contamos con apoyo de la FPF, CONMEBOL y FIFA. Somos optimistas de que en las siguientes fechas el rendimiento va a mejorar”, manifestó la mandamás de la CONAR.