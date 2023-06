Carlos Alberto Galván fue referente y capitán en Universitario de Deportes hace años; el zaguero argentino se ganó el corazón de los hinchas por la entrega y juego que mostraba cuando defendía esa camiseta.

Sin embargo, en una entrevista que tuvo con el diario Trome, contó una situación insólita que vivió cuando enfrentó a Alianza Lima. Es que este último tenía jugadores juveniles que destacaban en ese momento como Yordy Reyna, Jorge Bazán o Paolo Hurtado.

“No me costó retirarme, lo disfruté al mango y me di cuenta de que mi físico ya no estaba bien. Jugamos contra Alianza y Cristal, todos podrían ser mis hijos, yo ya tenía 40 años y ellos eran chicos de 18, 19, estaban Reyna, Carrillo, Bazán y Hurtado. Volaban, yo no los veía, ni para la patada, no te dan chance. Empecé a armar la maleta”, expresó.

Algo que dejó en claro el popular Negro, es que el más desequilibrante de los mencionados hace un momento, fue Reyna. Pero hubo una acción donde el ex jugador blanquiazul se resbaló y ahí aprovechó para darle un Rodillazo. El defensor aseguró que el potrillo se asustó y no volvió a ser el mismo dentro del campo.

“Me acuerdo de que Yordy Reyna allá en Vallejo, comienza el partido, estábamos con el Cholo Solís en la zaga y ninguno de los dos era rápido, ni lo veíamos a Yordy, le pedí a Diosito que me diera una, Yordy se resbala y le meto la rodilla, ahí se asustó y ganamos 3-1, se asustó, pero volaba”, indicó.