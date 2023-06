Nolberto Solano conoce de muy cerca a Christian Cueva, luego de formar parte del comando técnico de la Selección Peruana de fútbol en los años 2015 hasta 2022. Y debido a eso es que ha podido expresar algo de molestia por la actualidad del popular Aladino.

“Christian es un futbolista que a veces me sorprende, yo veo con la calidad, con todo… Lo que me sorprende es que con toda la calidad no sé por qué no está en Europa. Me parece que es un futbolista que podría estar en Europa, son decisiones personales. Son decisiones que han tenido muchos movimientos en los últimos años con el fútbol”, comentó el ex volante de la blanquirroja para RPP.

Además, refirió una frase de Alan Shearer-uno de sus tantos excompañeros en el Newcastle-para poder dar un consejo al actual jugador de Alianza Lima.

“Aquí decía Alan Shearer, que los futbolistas tendrían que estar en un solo sitio instalado, no deberían moverse tanto”, acotó.

Por último, el popular Ñol mencionó que Cueva es un jugador diferente y que con todo su talento le sobraría para cualquier lado que iría, como Europa.

“En Perú y con todo su talento, le sobra. Le sobraría en cualquier lado que vaya a jugar, aquí en Europa, en cualquier lugar. Todo va a depender de él. En el medio local debe estar sobrándole. No está jugando mucho por el estado físico como se ha estado hablando. Si Christian se llega a poner 10 puntos, en el campeonato local, tiene fecha a fecha, tiene que ser el jugador diferente”, finalizó.