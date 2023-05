La reprogramación de las fechas del Torneo Apertura se sigue acomodando en estos días, esta vez tocó al Deportivo Binacional vs Sporting Cristal por la jornada 6.

El poderoso del sur no pudo de local ante los rimense que se llavaron tres puntazos y con esto se mete a la pelea por estar entre los primeros lugares. Leandro Sosa anotó el agónico gol a los 90+2′.

Por otro lado, UTC consiguió tres puntos milagrosos tras romper el invicto de local de Carlos Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo. El gavilán derrotó al local por 1-0, con tanto de Facundo Peraza a los 44′ de penal. Este resultado sirvió para que los cremas del norte suman 18 puntos y se ubiquen en el puesto 12. En cambio, los carlistas se quedan en el tercer lugar con 26 unidades.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 1:

Además, la fiesta del fútbol peruano continúa con los duelos que se tendrán este viernes con los partidos de FBC Melgar vs Alianza Lima a las 18:30 hrs. en Arequipa y Universitario de Deportes vs Universidad César Vallejo 20:30 hrs. Ambos encuentros van por la fecha 16, así que los demás duelos que se jugarán este fin de semana

Estos son los demás enfrentamientos que se darán:

Sábado 20 de mayo

ADT vs. Cantolao – 1:00 p.m.

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético – 6:00 p.m.

Sporting Cristal vs. Cusco FC – 8:30 p.m.

Domingo 21 de mayo

Atlético Grau vs. Cienciano – 1:00 p.m.

Municipal vs. Sport Huancayo – 3:00 p.m.

Lunes 22 de mayo

Binacional vs. Unión Comercio – 3:00 p.m.

Sport Boys vs. UTC – 3:30 p.m.