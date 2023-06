Terminando su vínculo con Vélez Sarsfield, Ricardo Gareca es entrenador libre. No teniendo unos buenos resultados en el ‘Fortín’, el ‘Tigre’ está convencido que vendrán momentos mejores.

Charlando en extenso para WIN Deportes de Colombia, Ricardo Gareca dejó en claro que está a la espera de propuestas y, en ese sentido, analizar lo que es mejor para él.

Puntualizando que el mercado colombiano lo seduce, Gareca comentó cuáles son los motivos que lo unen con el fútbol del país del café.

Comentando que ha estado 5 años en el fútbol de Colombia, recordemos que defendió la camiseta de América de Cali, Ricardo Gareca fue un goleador de categoría.

En ese sentido, el ‘Tigre’ precisó que el mercado colombiano no le resultaría extraño y que incluso le gustaría dirigir ahí.

DECLARACIONES DE GARECA

“He jugado 5 años en Colombia, conozco su idiosincrasia. Es un país al que le tengo un gran cariño, tengo amigos y siempre estoy cerca y ligado”.

“No me resultaría complicado estar pues he vivido, jugado, trabajado, vacacionado y no me resultaría para nada extraño el hecho de volver a trabajar en Colombia”.

“¿Qué quisiera ahora? Seguir vigente, trabajando y eso es lo más importante para mí ahora. Dirigir es mi profesión, me dedico a esto y es lo que más quiero”.