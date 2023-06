Ricardo Gareca tiene el corazón de la mayoría de los peruanos, debido a que llevó a un mundial a nuestro país, después de 32 años. Además, logró triunfos históricos como visitante y superó récords. Algo que no pasaba hace muchísimo tiempo.

Sin embargo, en su segunda etapa en Vélez Sarsfield no le fue para nada bien. Ya que tuvo que renunciar, por los malos resultados que había obtenido; porque en 12 partidos, consiguió apenas un triunfo (4-0 sobre Central Córdoba), siete empates y cuatro derrotas.

No obstante, tendría una nueva oportunidad de dirigir nuevamente y lo haría en la liga de Arabia Saudita. Esta información la hizo conocer el periodista Marcos Durán.

“Ricardo Gareca tiene una propuesta del fútbol árabe, más concretamente del Al Shabab, equipo donde juega Ever Banega. El ya ex técnico de Vélez tras su segundo ciclo en el club todavía no tomó una decisión”, escribió el comunicador.

Cabe mencionar que el popular Tigre dejó de ser entrenador de la Selección Peruana el 19 de julio del 2022. Un día que muchos no quieren recordar.