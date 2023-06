Luego de su exitoso paso por la selección peruana, de la que se fue a mediados de 2022 tras no renovar contrato, Ricardo Gareca volvió a un viejo amor, porque en 2023 recaló en Vélez Sarsfield, pero no le fue como todos pensaban.

El Fortín pasa por una dura crisis deportiva e institucional, lo que le terminó pasando la cuenta al Tigre, porque decidió dar un paso al costado del club que mucho ama.

El entrenador, que siempre ha estado en la mira de Alianza Lima, explicó la mañana de este lunes los motivos por los que decidió dejar el cuadro de Liniers.

La fuerte conferencia de Ricardo Gareca en Vélez

Ricardo Gareca no se guardó nada, y luego de presentar su renuncia a Vélez Sarsfield explicó las razones que lo llevaron a tomar la drástica determinación.

“Vimos que este era el mejor momento para dar un paso al costado y que al no darse los resultados y no devolver el gran sacrificio que hizo el club para que estemos acá, tomamos esta determinación. Creemos que es lo mejor para Vélez”, dijo de entrada el Tigre.

“¿Es el momento más duro de mi carrera como DT? Sí. Le tengo un gran cariño al club. Este club me remonta a muchas cosas de mi vida. Es especial y no forzaría nada que tenga que ver con resultados. Hoy lo mejor es alejarme”, agregó.

Luego, habló de su condición de salud: “No es que no tenga fuerzas para seguir. Tengo fuerzas. No me gustó que en el partido con Belgrano a los 20 minutos haya tenido que sacar dos jugadores. Lo tomé como parámetro y me hizo reflexionar y decir ‘hasta acá llegué'”.

Ricardo Gareca, de esta forma, una vez más está libre en el mercado, y ya empieza a tener sondeos, porque suena como posible entrenador de América de Cali, donde fue ídolo en su etapa de jugador.