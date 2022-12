El 2022 se nos va, año que será recordado por el polideportivo nacional como la temporada en la que el Perú llegó a lo más alto del mundo gracias a la gran Kimberly García, la reina del deporte peruano.

La deportista oriunda de Huancayo tuvo su mejor temporada, porque llegó a ser la mejor del planeta, debido a que ganó dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo de Oregon, Estados Unidos, al imponerse en los 20 y 35 kilómetros de la marcha.

García llevó a lo más alto del podio la bendera peruana en dos ocasiones, y no se quiere quedar ahí, porque aspira a seguir creciendo como deporista, con los Juegos Olímpicos de París 2024 como su gran meta.

La huancaína, además, habló de sus motivaciones: "Lo que principalmente me impulsó fue ver con mi familia, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Veíamos que ahí estaba el deporte que yo practicaba, le decía a mi papá y a mi mamá, que quería llegar a competir en las olimpiadas, en los mundiales. Mi papá me respondía que, si seguía entrenando bien y era constante, iba a poder lograrlo. Es así que me propuse ese objetivo desde muy pequeña. Fui poco a poco, iniciando desde la categoría menores, escolares, juveniles, siempre pensando en que todo este esfuerzo era para llegar a los campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos".

Además, Kimy agregó en entrevista con Infobae que "muchas veces he querido tirar la toalla. En Tokio 2020, durante la pandemia, traté de mantenerme en forma, pero la realidad fue otra en las olimpiadas estuve en un nivel inferior, eso fue muy duro para mí porque yo tenía expectativas muy altas, incluso pensé que iba a ganar. A veces digo, de repente primero era ser campeona mundial y luego lograr una medalla olímpica, esa es la meta, pero gane o no la medalla, siempre daré lo mejor de mí. Aunque uno siempre va apuntando a lo más alto".

Kimberly García fue por lejos la mejor deportista peruana de 2022 y en Bolavip la felicitamos por ello.