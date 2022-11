Arabia Saudita vs México: cuándo y a qué hora juegan por la fecha 3 del grupo C del Mundial de Qatar 2022

Continuando con los duelos de la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, la Selección de Arabia Saudita y el conjunto de México se enfrentarán por la tercera jornada del grupo C. Dispuestos a medirse este miércoles 30 de noviembre a las 2:00 PM. en el Estadio Lusail, ganando el cuadro asiático pasa directamente a octavos de final, mientras que el plantel centroamericano tiene que esperar el resultado del duelo entre Polonia y Argentina.

Quizá lamentándose a estas alturas de no haber llevado a su goleador Javier 'Chicharito' Hernández, México tiene un gran problema en el Mundial de Qatar 2022: no ha marcado goles. Apenas empatando un cotejo ante Polonia, el cuadro azteca tendrá que hacer este miércoles lo que todavía no ha logrado en todo el certamen: marcar por lo menos cuatro goles para no depender de nadie.

Presentándose como una tarea titánica, el 4-0 ante Arabia Saudita es el único resultado que le da el pase directo a México a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Pasando como segundo del grupo C si es que lo consigue, el resultado se marcador se presenta muy complicado ante una selección asiático que supo vencer a Argentina.

En ese escenario llega Arabia Saudita: con grandes posibilidades de pasar a octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ya que cuenta con tres puntos, pero con dos goles menos. Por eso, el cuadro árabe tendrá que ganar para pasar directamente a la siguiente ronda, mientras que un empate lo mantiene expectante del cotejo entre Polonia y Argentina, que chocan en simultáneo.

Marcador: Arabia Saudita vs México, por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022

Arabia Saudita vs México: ¿cuándo y a qué hora es el partido por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022?

Chocando este miércoles 30 de noviembre, la Selección de Arabia Saudita y el plantel de México jugarán por la fecha 3 del grupo C del Mundial de Qatar 2022. Enfrentándose desde las 2:00 PM, el partido se dará en el Estadio Lusail y definirá el futuro de las naciones en la máxima justa del fútbol.

Arabia Saudita vs México: ¿qué canal transmite para Perú el partido por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022?

En un vibrante duelo, Arabia Saudita y México se enfrentarán en el Estadio Lusail a las 2:00 PM. y el partido podrás vivirlo en vivo por Latina Deportes y DirecTV Sports y por la señal online vía streaming de Latina APP y DirecTV GO.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22