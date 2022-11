Las historias del fútbol internacional son infinitas y en esta oportunidad apareció una más, la cual es insólita, hasta única podríamos decir. En la previa del partido entre Marruecos y Bélgica pasó un hecho sorprendente, el cual todavía no tiene mayores certezas.

Cuando se estaba por iniciar el duelo por el Mundial Qatar 2022 entre ambos combinados patrios, el portero estrella de Marruecos, Yassine Bono, salió a cantar su himno nacional con un gesto incómodo. Sin embargo, minutos después, cuando se presentó el once inicialista, no apareció él dentro de los jugadores.

Estuvo como bien decimos en los himnos protocolares antes de cada enfrentamiento, y en el saludo oficial, pero no en el inicio del partido, ya que fue reemplazado por Munir Mohamedi antes de la foto del equipo. Se le vio algo cabizbajo, con un gesto de incomodidad, lo cual sorprendió a todos los presentes.

¿Por qué no juega Yassine Bono el Bélgica vs. Marruecos del Mundial Qatar 2022?

La información en los diversos medios de comunicación en el extranjero, nos dicen lo siguiente: "Por el momento se desconoce el motivo por el que Bono finalmente no está jugando. El portero del Sevilla estaba sobre el césped antes del partido y llegó a escuchar junto a sus compañeros el himno marroquí. Sin embargo, cuando empezó el partido, finalmente fue Munir quien estaba bajo palos y Bono no".

Para cerrar, presentamos la última actualización de este hecho: "En algunas imágenes, durante el pasamanos se ve a Bono con mal gesto, como si se encontrase mal y el la planilla de la FIFA sale como lesionado, por lo que uniendo ambos hechos, la opción de que se haya sentido indispuesto a última hora, crece. No obstante, la selección de Marruecos ha avisado del cambio de portero tras el pitido inicial, pero no ha alegado motivo alguno". Esperemos que no haya sucedido nada inesperado, y controlable.