Ambas selecciones no pudieron ganar en su debut en Qatar 2022; sin embargo, necesitan un triunfo para continuar en el mundial y tentar la posibilidad de ganarla.

Croacia vs Canadá: EN VIVO por el Mundial Qatar 2022: se juegan la vida por una clasificación

Croacia vs Canadá es un duelo que corresponde a la fecha 2 del Grupo F de Qatar 2022. El partido está programado para este domingo 27 de noviembre a las 11:00 (hora peruana), en el Estadio Internacional Jalifa, ubicado en la ciudad de Doha (Qatar).

La selección Croata no tuvo un buen debut en Qatar 2022. El actual subcampeón del mundo igualó 0 a 0 con Marruecos en un partido que no tuvo demasiadas acciones. Por el nivel de los dos equipos, se esperaba que los europeos fueran los ganadores, pero eso no ocurrió. Según el historial futbolístico, los europeos están obligados a ganar para poder clasificar a Octavos de Final.

Por su parte, Canadá, después de regresar por 36 años a una Copa del Mundo, no pudo ganar en su primer partido a Bélgica, a pesar que tuvieron un penal, pero fue fallado por Alphonso Davies. Los Nortes si desean seguir en Qatar deben ganar sí o sí para continuar en dicho torneo.

Esta será la primera vez que Croacia y Canadá se enfrenten. Los Rojos han jugado cuatro veces con equipos europeos en Copas del Mundo y todas fueron derrota, sin anotar ni un gol. En tanto, los dirigidos por Zlatko Dalić tuvieron tres encuentros con selecciones Concacaf y fueron derrotados en dos ocasiones contra México (2022 y 2014). Y la única victoria que registran fue en 1998 a Jamaica, en su debut mundialista.





Croacia vs Canadá Alineaciones

Croacia: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.

Canadá: Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Richie Laryea, Atiba Hutchinson, Eustáquio, Alphonso Davies, Tajon Buchanan, Jonathan David y David Junior Hoilett.

Croacia vs. Canadá: ¿A qué hora juegan y dónde ver?

Croacia y Canadá chocan este domingo 27 de noviembre por la segunda jornada del Grupo F de la Copa del Mundo Qatar 2022. El partido se llevará a cabo en el Estadio Internacional Khalifa a las 11:00 a.m. (hora peruana), y será transmitido por las señales de Directv Sports, CTV, RDS, TSN, HRT2, Latina y Fútbol Libre TV.