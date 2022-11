Quedando eliminado del Mundial de Qatar 2022, Ecuador realizó un digno papel, pero no pudo superar la fase de grupos. Cayendo en la serie A luego de vencer a 2-0 a Qatar, empatar 1-1 ante Países Bajos y caer 2-1 ante Senegal, el cuadro del técnico Gustavo Alfaro se despidió de la Copa del Mundo. No teniendo a Byron Castillo en sus filas, las palabras del jugador tomaron fuerza.

Tratándose de un pasado video que emitió las redes sociales del club León, equipo mexicano que defiende el defensor Byron Castillo. El cuadro realizó un divertido video para sus redes sociales. Tomando a tres futbolistas del plantel, el ecuatoriano pecó de soberbio.

Ante la pregunta si era el primer Mundial que ganaría Lionel Messi, el defensor de Ecuador Byron Castillo respondió que no, pues dijo que lo perdería en la final ante Ecuador. Sonando ahora sus palabras como una predicción mal lanzada, el video quedó como muestra de la soberbia.

Recordando que el defensor de Ecuador Byron Castillo no fue al Mundial de Qatar 2022, el cuadro del técnico argentino Gustavo Alfaro lo dejó fuera de la lista final de la Copa del Mundo. Quizá tratándose por sus problemas con su nacionalidad, el defensor fue sancionado por el TAS y Ecuador también, aunque no hablaron nada sobre dejarlo o no participar de la Copa del Mundo.

Empezando con tres puntos menos la próxima Eliminatoria Sudamericana, Ecuador también tendrá que pagarle una multa económica a Chile y Perú, selecciones que levantaron su queja sobre la situación de Byron Castillo y su aparente mala inscripción pues sería colombiano y no ecuatoriano.