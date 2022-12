El día que Kylian Mbappé ninguneó el fútbol sudamericano: "Su fútbol no está tan avanzado como en Europa"

Se encendió la polémica. Luego de la consagración deArgentina del Mundial de Qatar 2022, múltiples usuarios en redes sociales recordaron el día en el que Kylian Mbappé minimizó el nivel del fútbol de Sudamérica, manifestando que no estaba a la altura del europeo.

Resulta que el futbolista de 23 años le concedió una entrevista a TNT Sports de Brasil a mediados de año. En dicha conversación le consultaron sobre cuales serían sus selecciones candidatas para poder coronarse como campeones, él dijo lo siguiente:

“Francia desde ya. Creo que Brasil también, es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. Porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones por ejemplo”, fue lo primero que dijo.

No obstante, cuando le volvieron a consultar sobre el tema, lanzó esta contundente declaración: “Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

A raíz de esto, hoy luego de que Argentina se haya consagrado campeón del Mundo, el futbolista fue duramente criticado por la hinchada albiceleste y fanaticada de otras selecciones de Sudamérica. ¿Le cayó su Karma?