Desde tiempos inmemorables los principales jugadores son noticias para bien o para mal. En este caso, vamos a desarrollar una situación que paralizó a un gran parte del fútbol universal. Lionel Messi fue visto por la mañana con un malestar notorio en uno de sus tobillos.

La Pulga fue fotografiada mientras caminaba en el terreno de juego, y despertó las alarmas de todo lo que significa su trascendencia. El delantero del Paris Saint-Germain tuvo que salir en conferencia de prensa para aclarar, con serenidad, un poco todo lo que se está hablando en la actualidad.

El jugador nacido en Rosario, abrió su charla con los medios de comunicación, de la siguiente manera: "Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro".

Además, contó Lionel Messi cómo está trabajándose para estar al más alto nivel: "Es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé cómo hice siempre en mi carrera".

Sobre el público que desea verlo campeón mundial, agradeció las muestras de respaldo: "Me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo. Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos. Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento".

Finalmente, La Pulga reflexionó sobre su actualidad, la edad que pesa un poco más, y cómo se cuida para estar a tope cuando le toque competir en el terreno de juego. Ya no es el niño de antes, eso está claro: "Antes jugaba todo el tiempo y me pasaban desapercibidas muchas cosas importantes. Hoy intento disfrutar mucho más de todo".

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22