Tras consumarse la eliminación de España del Mundial de Qatar 2022, el estratega Luis Enrique compadeció ante los medios de comunicación. Mostrándose triste por el momento, el técnico también tomó una postura autocrítica y estuvo menos soberbio que de costumbre.

Tocando principalmente tres temas en su conferencia de prensa. Luis Enrique fue consultado por su continuidad a cargo de la Selección de España, lo determinante que ha sido el portero de Marruecos Yassine Bono y si tiene algo que decirles a los jugadores, principalmente a los que han tenido pocos minutos en el Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique hablando sobre su continuidad en la Selección de España: "Este no es el momento de eso. Tengo más salidas que el metro. No puedo decir si voy a seguir porque no lo sé. Ahora tengo ganas de llegar a mi casa. Toca asimilar esta decepción".

Luis Enrique hablando sobre el grupo y lo trascendental que fue Yassine Bono: "Estoy más que satisfecho de mi equipo. Se nos puede achacar que no hayamos generado más ocasiones, pero han defendido muy bien. Si pudiera cambiar algo, cambiaría a Bono".

Luis Enrique declarando sobre los penales: "La responsabilidad de los penaltis es mía. Yo elegí a los tres primeros lanzadores. Consideraba que los lanzadores que he elegido eran los mejores y lo volvería a hacer. Me he equivocado con la no alineación de Pablo Sarabia. Me voy con el resquemor de que no hayan jugado algunos chicos que lo merecían".