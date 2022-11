Byron Castillo desata su furia antes de saber si va o no al Mundial: "Son unos malditos"

El seleccionado ecuatoriano Byron Castillo está arriba de una montaña rusa de emociones, porque en unas horas más se va a conocer si va o no al Mundial de Qatar 2022, situación que lo tiene al borde de los nervios.

La semana pasada el lateral derecho de Club León de México recibió la peor de las noticias, porque el TAS confirmó las sospechas de Chile y Perú, y llegó a la conclusión que el jugador utilizó documentación falsa para obtener su pasaporte ecuatoriano, porque nació en 1995 en Tumaco, y no en 1998 en Playas.

Debido a esto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue multada económicamente con más de 100 mil francos suizos, y deportivamente con tres puntos menos para el próximo proceso eliminatorio.

Pese a lo anterior, Castillo no recibió ningún castigo individual, pero todo hace pensar que Ecuador no lo va a llevar al Mundial para no tener problemas futuros, situación que tiene muy ansioso al jugador.

Este lunes el entrenador Gustavo Alfaro dará a conocer la lista definitiva, y antes de ello el ex Barcelona de Guayaquil publicó parte de la canción de Daddy Yankee "Todos quiren a Raymond", donde da a conocer su sentir.

"Felicito a los medios de comunicación, las pirañas que manipulan la información. Son unos malditos amarillistas", fue una de las partes que destacó.

Pero eso no fue todo, luego se calmó y publicó el tema "Bendiciones" de Bad Bunny, demostrando que está en una montaña rusa de emociones.