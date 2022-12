El jugador del Real Madrid, Luka Modric dejó de la lado la victoria conseguida ante Brasil y ya piensa en Argentina, por la Semifinal de Qatar 2022. El volante europeo reconoce lo difícil que será enfrentar a la selección donde se encuentra Lionel Messi, pero asegura que tienen lo necesario para poder conseguir un resultado positivo.

En una reciente entrevista para RTVE Deportes, el 10 de la Selección de Croacia habló de lo que se viene ante la Albiceleste: “Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande, eso es de lo que tengo ganas, no solo contra un jugador. Claro que Leo es muy grande, es el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Espero que sea suficiente para estar en la final”, mencionó Modric.

Además, el balcanico confiesa que no le interesa ser los favoritos y solo se enfocan en el partido: “Todos miran más por los países grandes, como somos un país pequeño nadie nos tiene en cuenta, pero nosotros no tenemos problemas con esto, de que sean otros los favoritos y estar nosotros en la sombra.

Eso es cosa de fuera, que no podemos controlar. Solo podemos competir al máximo, dar todo y esto es lo que es nuestro fuerte”.

Cabe mencionar que, Modric cree que él y su selección han demostrado ser fuertes mentalmente y

que buscarán ganar como sea en los 90 minutos o en los penales: “Cuando llegan esos momentos estamos demostrando una mente muy fuerte, que es necesaria. Tenemos fe que todo va a salir bien, aunque no es fácil llegar a este momento. Nos gustaría terminar (los partidos) antes, no llegar a los penaltis, pero estamos dispuestos a todos por ganar” agregó.

¿Cuándo juega Argentina vs. Croacia?

La selección de Argentina enfrentará en las semifinales del Mundial a Croacia. El partido se llevará a cabo

el martes 12 de diciembre en el Estadio Lusail Stadium, desde las 14:00 hrs. (hora peruana y colombiana). Los canales que transmitirán el duelo son DIRECTV Sports, Latina y TyC Sports.