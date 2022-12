CR7 quedó fuera del once titular y su reemplazo, Gonçalo Ramos, anotó un Hack-Trick. Y ahora ha generado un dolor de cabeza para saber quién estará desde el arranque el próximo encuentro.

Tras tener un partido cómodo, tranquilo, Portugal avanzó a la siguiente fase de Qatar 2022. Los Lusos hicieron la segunda goleada en esta Copa del Mundo, tras golear a Suiza 6-1, una Qatarata de goles, dejando sin reacción a los de la Cruz. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención, sino la no inclusión en el once titular de CR7.

Fernando Santos arriesgó para alinear otros jugadores y lo que más destacaba era que iba a sentar a Cristiano Ronaldo, que parecía un poco incómodo cuando las cámaras de TV lo enfocan. Pero parece que el goleador protugues no la pasa nada bien o no es su año, porque después de salir por la puerta falsa del Manchester United, pues su reemplazo para el partido entre portugueses y suizos, anotó tres goles. El delantero en mención es Gonçalo Ramos, actual jugador del Benfica.

Además, Ramos anotó el primer Hack-trick del Mundial y ahora ha generado un dolor de cabeza para los fanáticos del fútbol, para decidir a quién poner como titular para el próximo encuentro por los Cuartos de Final. Sabemos que para el técnico Santos, no será ninguna molestia elegir entre ellos dos, porque ya demostró que no le tiembla la mano para alinear su once inicial.

Por otra parte, la Prensa Mundial quedó sorprendida al saber que Cristiano Ronaldo no iba a estar desde el arranque y reaccionó de esta manera: