Sergio Ramos afuera: El equipazo de España que no estará en el Mundial de Qatar 2022

El universo del fútbol Español es tan enorme que se podría elaborar un equipo de gran nivel con algunos de los futbolistas descartados por el seleccionador. Estrellas en sus equipos que se han visto afectados por la brutal competencia en La 'Roja'.

Incluso algunos jugadores que tienen como compañeros a españoles en sus clubes, como en el caso de Achraf Hakimi que alzó su voz de protesta por la No convocatoria de Sergio Ramos.

El defensa marroquí, a través de sus redes sociales, solo minutos después de que Luis Enrique anunciara la lista de 26 convocados para el Mundial Qatar 2022, lanzó un mensaje de apoyo para Ramos, al que calificó como el mejor del mundo en su posición.

"Sergio Ramos Best defend in the world" que traducido a nuestro idioma dice: “Sergio Ramos es el mejor defensor en el mundo”, publicó el también exfutbolista del Inter de Milán y Borussia Dortmund en Twitter. Como era de esperarse, su mensaje tuvo mucho apoyo de los que consideran que el ‘4′ del PSG merecía una última oportunidad en el campeón de Sudáfrica 2010.

Luis Enrique fue consultado en conferencia de prensa sobre la ausencia de Sergio Ramos y otras, como la de Borja Iglesias, el técnico prefirió centrarse en los jugadores que componen su lista de 26. “No voy a entrar a valorar a los que no están en la lista. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos los que han participado, pero los que importan son los que están ahora”, dijo el entrenador de España.

“Esta es la selección “Luis Enrique”. No hay ninguna duda de lo que vais a ver. Intentar dominar el partido, generar más que el rival. Son nuestras cualidades y nuestras fortalezas. Es imposible saber si eso nos dará un buen resultado”, agregó.

Finalmente, el once que dejó de lado Luis Enrique estaría conformado por:

En el arco: Kepa Arrizabalaga. Defensa: Héctor Bellerín, Sergio Ramos, Iñigo Martínez, Marc Cucurell. Mientras que en la volante: Mikel Merino, Fabián/ Thiago, Canales y en la zona de ataque: Iago Aspas y Borja Iglesias.

¿Quiénes son los convocados de España para el Mundial 2022?

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton/ING), David Raya (Brentford/ING).

Defensas: César Azpilicueta (Chelsea/ING), Dani Carvajal (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Eric García (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona), José Luis Gayá (Barcelona).

Volantes: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City/ING), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Carlos Soler (PSG/FRA).

Delanteros: Nico Williams (Athletic Club), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG/FRA), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Ansu Fati (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig/ALE).