No cabe duda que la derrota sorpresiva en su debut ha hecho un cambio mental, se nota que ahora están pisando tierra, porque cualquier equipo puede platearle bien y ganar. Nos referimos a Lionel Scaloni y a su equipo, que en estos dos últimos partidos han mostrado un juego espectacular e imparables, por momentos cuando no encontraban formas de anotar, se mantuvieron pacientes en encontrar un marcador favorable a ellos. Es porque hoy, están con una sonrisa enorme y con mucho animos de que ya sea sábado para enfrentarse a Australia.

FOTO: GETTY

Después del triunfo ante Polonia, El técnico de Argentina habló en conferencia de prensa y dejó claro que no son Favoritos, pero sí un equipo Difícil. Además, mostró molestia porque juegan el sábado y no tiene mucho para descansar: "No somos candidatos ni favoritos a nada. Pensar que por haber ganado hoy vamos a ser campeones es estar errados. Hoy jugamos un gran partido y somos un equipo difícil. Seguimos siendo los mismos", dijo el entrenador.

Luego, agregó: "El planteo de Polonia no me sorprendió porque fue mérito nuestro. No le permitimos que haya contragolpes. Fue más mérito nuestro que errores de ellos. Que la gente disfrute. Estamos contento pero no efusivos. Me parece una locura que juguemos el sábado. No están dadas las condiciones para que así sea, porque fuimos primeros de grupo".

También se refirió al enfrentamiento ante Australia: "La reflexión es que todos los rivales son difíciles. Nos ganó Arabia Saudita. El fútbol hoy es partido a partido, hay que analizar y a veces jugando bien, también puedes perder. La sensación es que todos los partidos son difíciles. El que piense que Australia no lo será, está equivocado", manifestó Scaloni.







¿Cuándo se jugará el partido entre Australia vs. Argentina?

El encuentro entre Argentina y Australia se disputará este sábado 3 de diciembre y empieza a las 14:00 (hora peruana), en el estadio Ahmad Bin Ali, en Rayán con capacidad para 45 032 espectadores.

Argentina vs. Australia: horarios en el mundo

México – 1:00 p.m.

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 8:00 p.m.