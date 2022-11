Países Bajos únicamente tuvo momentos de complicación en este partido contra Qatar, cuando dejó de ser intenso, después se tiró a jugar y sacó diferencia en todos los aspectos. El equipo, técnicamente dirigido por Louis van Gaal, se mostró sereno para no tener mayores problemas esta mañana.

El anfitrión del Mundial 2022 la pasó mal, no tuvo las herramientas necesarias para demostrar estar en competencia, pero la entrega casi no se negoció. Corrió lo que pudo, peleó lo que pudo, y por eso, este resultado final no terminó siendo abultado, ni escandaloso.

Lo cual ya es considerado por muchos, como un triunfo moral para los dueños de casa. Los goles del cuadro neerlandés, fueron marcados por Cody Gakpo y Frenkie de Jong, en momentos claves, para estar serenos ante las dudas que podían existir en la previa a este versus.

Esta fue la última jornada de la fase de Grupos, en el sector A, ahora deberá esperar por su próximo rival en los octavos de final. Con la facilidad de ser líder absoluto, con la idea de seguir obrando en cada cotejo considerado como "mata mata". Ahí deberá aparecer el máximo nivel de sus cracks, para no quedarse en el camino.

PREVIA - PAÍSES BAJOS VS. QATAR:

La Copa del Mundo entra la etapa final de fase de grupos y se alista para lo que será la siguiente ronda. Una primera fase muy entretenida, llena de sorpresas y muchos goles, aunque algunos partidos decepcionaron por la falta de gol y ganas de llevarse un triunfo.

Pero el que quiere seguir con el camino de las sorpresas, es el anfitrión del Mundial, Qatar. Que lamentablemente fue el primer eliminado de su propio. Los Marrones quieren despedirse al menos con un resultado que les haga ganar ante la Naranja Mecánica.

El marcador:

Las Qataríes y Holandeses disputarán un partido por la fecha 4 del Grupo A. Mientras que el local del mundial quiere regalar un triunfo a sus hinchas, los Tulipanes dependen de sí mismo para llegar a la cima de la tabla de posiciones y clasificar a octavos, si logran un empate, dependería de que Ecuador no pierda ante Senegal.

Los dirigidos por Louis Van Gaal vienen de empatar 1-1 contra Ecuador. Su despliegue en el campo fue plano y los ecuatorianos fueron superiores en varios momentos del encuentro. Mientras tanto, Félix Sánchez Bas (DT. Qatar) y sus jugadores tuvieron un pobre desempeño en su partido contra Senegal. Los locales perdieron 1-3 y solo han marcado un gol en todo el torneo.

Recordemos que la tercera jornada se jugará en simultáneo.

Antecedentes:

Nunca se han visto las caras estas dos selecciones en un mundial, pero sin duda el gran favorito para llevarse los 3 puntos frente es que Países Bajos lleva 5 partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota.





Posible Alineaciones:

Qatar: Barsham; Miguel, Khoukhi, Hassan; Mohammad, Hatem, Madibo, Al-Haydos, Ahmed; Ali, Muntari.

Países Bajos: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, Berghuis, F de Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Memphis.

Árbitro: Bakary Papa Gassama

¿Cuándo juegan Qatar vs. Países Bajos?



Fecha: 29 de noviembre de 2022.

Horarios: 10:00 en Perú

Lugar: Estadio Al Bayt., Jor, Qatar.