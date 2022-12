El Ente máximo del fútbol mundial, FIFA, informó que árbitros continuarán en el Torneo y quienes regresarán en las próximas horas a su país. Y lamentablemente, una vez más nos quedamos sin mundial, es que la terna de jueces peruanos encabezada por Kevin Ortega, se despide de Qatar 2022, luego de haber participado en varios encuentros, representando a nuestro país en este Mundial.

La información fue dada por el usuario Árbitro Internacional, que desde 2011 divulga informes sobre las designaciones internacionales en su cuenta de Twitter. Michael Orué y Jesús Sánchez, que viajaron como asistentes, también están de regreso, junto a Ortega.

Recordemos que este último, fue el que más participación tuvo al ser el cuarto árbitro en el duelo entre Francia y Polonia de octavos de final. Además de estar presente en partidos como el Suiza vs. Serbia, Irán vs. Estados Unidos, Corea del Sur vs. Ghana, Croacia vs. Canadá, Polonia vs. Arabia Saudita, Qatar vs. Senegal e Inglaterra vs. Irán.

Los referees Blanquirrojos formaron parte de un grupo minoritario de 16 árbitros, 30 asistentes y 5 del VAR a los que se les cortó el recorrido. En tanto, 20 árbitros, 39 asistentes y 19 VAR permanecieron en Qatar 2022 para los últimos cruces.

Sin duda alguna, esta ha sido una experiencia gratificante para los jueces nacionales, que se espera pueda ser plasmada en la Liga 1 Betsson, así como en sus participaciones a nivel internacional.

A falta de siete partidos para que finalice la competencia, este es el calendario previsto para la próxima ronda que se definirá entre viernes y sábado:

Cuartos de final de Qatar 2022:

Viernes 9 de diciembre:

10:00 horas - Brasil vs. Croacia.

14:00 horas - Argentina vs. Países Bajos.

Sábado 10 de diciembre

10:00 horas - Marruecos vs. Portugal.

14:00 horas - Inglaterra vs. Francia.