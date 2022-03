La Selección Peruana está cada vez más cerca de enfrentar a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Centenario de Montevideo, plaza complicada para todos los rivales que han jugado en ese mítico recinto deportivo. Los dirigidos por Ricardo Gareca saben muy bien el significado de la palabra hazaña y esta vez irán por el mismo resultado positivo.

El defensor Miguel Araujo habló de cara al encuentro frente a los ‘charrúas’: “Las sensaciones son duras, porque serán dos finales como fueron todos los partidos de estas Eliminatorias. Ahora poco los que jugamos afuera nos sumaremos a la Selección para ponernos aptos y poder meternos en estos dos encuentros que los jugaremos como verdaderas finales", agregó el defensor del Emmen en Zona Deportiva.

Sobre jugar un partido de este calibre de visitas frente a Uruguay en su mítico estadio dijo: "Como todos los peruanos queremos ir de manera directa al Mundial y eso conlleva a cumplir un buen trabajo en Montevideo. Pienso que con el esfuerzo y compromiso de los once que saldrán a la cancha y los que ingresarán vamos a sacar un buen resultado, pero primero hay que mentalizarnos e ir bien enfocaditos. Ya hemos hecho historia en otros países en donde no habíamos ganado y lo hicimos y esperemos que esta vez no sea la excepción".

Se sabe, por parte de la AUF, que las entradas para las localidades visitantes en el estadio Centenario ya están agotadas pese a su alto precio, eso indica que los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán barra peruana en Montevideo, a lo que dijo Miguel Araujo: "Nosotros estamos muy agradecidos a la barra peruana porque siempre está alentándonos y están en todas partes. En Colombia fueron minoría en la tribuna pero no dejaron de apoyarnos en los casi 98 minutos que duró el partido. Les podrán subir las entradas, poner obstáculos, pero sé que ellos igual irán y nos alentarán con todo, ese punch extra de ellos es el que siempre lo necesitamos", concluyó el defensor de la ‘bicolor’.