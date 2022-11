¿Injusticia contra Perú? Byron Castillo no debería jugar 'Qatar 2022'

Una vez conocida la decisión por parte del TAS sobre el caso 'Byron Castillo', las diversas reacciones no se hicieron esperar. Lo curioso de este hecho es que son muy pocos quiénes están de acuerdo con el dictamen final. Desde Ecuador, país donde supuestamente es compatriota el extremo del Club León de México, hay un comentario extraño, misterioso por decir poco.

Porque no solo hay un malestar por parte de los hinchas de Perú, Chile, y algún otro país más. Si no que en su región, existe una duda gigante que nace después de la resolución publicada en Suiza. Cuestionan la vida de Byron Castillo, y todo lo que pueda venir de ahora en adelante, desde un aspecto hasta moral, se podría decir. Interesante reflexión veremos ahora.

El periodista deportivo ecuatoriano, Andrés Muñoz Araneda, mencionó en su cuenta de Twitter el detalle de lo que es la sanción en contra de su Federación. Todo lo que se conoce desde hace algunas horas, es resumido de la siguiente manera por el comunicador social: "El TAS sanciona a Ecuador con 3 puntos menos en las Eliminatorias 2026, y una multa de CHF 100000".

Abriendo el abanico de posibilidades para sus seguidores, porque junto a las fotos oficiales del laudo presentado ante el mundo, por parte del TAS, menciona un detalle que hace ruido en la opinión pública. Aquí es donde nace la duda del país norteño: "TAS: “…la Formación Arbitral llegó al convencimiento que… el jugador nació en Tumaco - Colombia, el 25 de junio de 1995".

Dejando una pregunta abierta, generando una interacción convertida en viral, casi inmediata: "Si el TAS llegó a esta conclusión, ¿debe jugar Castillo el mundial?". Los hermanos ecuatorianos están solicitando que mientras no haya una voz oficial desde la Federación de Fútbol, el jugador no sea considerado para evitar algún problema futuro. Demostrando de forma indirecta, que Perú tuvo razón en su reclamo, pero no se llevó ningún punto a favor.