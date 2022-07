Juan Carlos Oblitas informó que no seguirá como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol

Este jueves 21 de julio se hizo oficial la no continuidad de Juan Carlos Oblitas al cargo de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Informándolo a través de redes sociales en un comunicado de prensa, el dirigente manifestó que no hay: “reciprocidad por parte de la FPF”.

Este comunicado indignó a la comunidad futbolera peruana pues Juan Carlos Oblitas venía realizando una gran gestión como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol y, tras la salida de Ricardo Gareca, parecía el indicado para recomponer el fútbol peruano.

Señalando múltiples voces a que Agustín Lozano desea reformar la VIDENA con gente de su entorno y confianza, la salida de Juan Carlos Oblitas no sería otra acción más para que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol se encuentre blindado por todos los cargos que están en el poder.

De esta manera, y siguiendo la información por la vía de las redes sociales, también se conoció que Juan Carlos Oblitas brindará una conferencia de prensa luego de dejar el cargo de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

Deslizándose la información a través de un comunicado de prensa se pudo conocer que hay, día, hora y lugar para la conferencia de prensa de Juan Carlos Oblitas. De esta manera, la charla será este viernes 22 de julio al mediodía en el hotel Costa del Sol.

Como se recuerda, Ricardo Gareca no continuará siendo entrenador de la Selección Peruana luego de no llegar a un acuerdo con miembros de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por el presidente Agustín Lozano, que no estuvo presente en dichas reuniones en Buenos Aires.