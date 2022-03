Una de las preguntas recurrentes que aparecen en las redes sociales, es cuál será la posición de Perú si consigue el boleto de repechaje en el sorteo para el 'Mundial Qatar 2022'. Y acá te lo intentaremos resolver, con algunos prospectos presentados al día de hoy.

| + Calcula los resultados para que Perú clasifique a Qatar 2022

Si la Selección Peruana consigue ganar ante Paraguay, tiene todas las chances para conseguir el famoso puesto de 'repechaje' como representante sudamericano. El cual lo estará enfrentando frente al combinado de Australia / Asia, para poder llegar a la próxima cita mundialista.

¿EN QUÉ BOMBO ESTARÍA PERÚ SI CONSIGUE VENCER A PARAGUAY?

Bombo 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España. Bombo 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay. Bombo 3: Irán - Serbia - Japón - Corea del Sur. Y finalmente, lo que nos interesa al ciento por ciento, llega en este momento.

Bombo 4: Arabia Saudita - Ecuador - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía - Repechaje Conmebol vs. Asia. Acá podemos hacer un par de apuntes importantes, apuntes que podrían cambiar esta ecuación presentada.

Los bombos podrían tener algunas modificaciones tras la actualización del ranking FIFA del próximo 31 de marzo. Faltan conocerse otros 13 clasificados: 10 se definirán en los próximos días y 3 se definirán en los repechajes de junio.

*Este viernes 1 de abril se dará el sorteo / (10 AM - HORA PERUANA).