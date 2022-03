Este viernes 1 de abril se dará el sorteo para el 'Mundial Qatar 2022'. Y Perú está dentro de la lista de invitados de lujo para este magno evento. A continuación podremos desarrollar una idea que no es triunfalista, pero si se puede tomar como una alerta. Porque al ser una posibilidad real, se puede tomar con pinzas.

La Selección Peruana será representada en el evento más importante previo al torneo FIFA universal, donde se conocerá cuál será el orden de los equipos participantes, y la logística que tendrán. El sorteo de países se celebrará este viernes 1 de abril, y ahí tendremos recién más certezas.

Pero en esta oportunidad, procederemos a analizar lo que sería un prospecto de este hecho mencionado. Nos ponemos en el mejor de los casos, y escogemos a los equipos menos 'complicados' de cada bombo. Para de ahí, hacernos una idea del grupo donde podría caer Perú si consigue superar el repechaje.

Así quedaron los bombos antes del sorteo de Qatar 2022

BOMBO 1: Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal

BOMBO 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos.

BOMBO 3: Irán, Serbia, Japón, Corea del Sur, Túnez, Senegal, Polonia y Marruecos

BOMBO 4: Ghana, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Canadá, repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos) y repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda)

Revisando la temática de bombos, y por el orden de jerarquías. Si analizamos rendimientos, junto a la actualidad, podemos deducir que el mejor grupo, o más factible para Perú, debería ser junto a: Qatar, Suiza y Túnez. Sin ánimos de ofender a nadie, obviamente son rivales complejos, pero con menos margen de peligrosidad.