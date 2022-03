Todavía no se conoce a ciencia cierta cuál será la sede del repechaje entre la Selección Peruana y Australia o Emiratos Árabes. Pero acá te damos una pista.

En el próximo congreso organizado por FIFA habrán diversas solicitudes por parte de las federaciones asociadas al organismo máximo del fútbol mundial. Una de ellas, será la de la propia Selección Peruana, para poder mover de localidad el partido considerado como 'repechaje'.

Gustavo Peralta, como también periodista deportivo de 'Campeonísimo' por PBO Radio, brindó una información completa sobre lo que significa el itinerario de la comitiva peruana en la reunión máxima de los directivos del fútbol a nivel mundial. En su cuenta de Twitter contó lo siguiente:

"Actualización sobre el repechaje y el pedido que hará la FPF sobre posible cambio de formato o sede: Agustín Lozano llevará mañana al Congreso de FIFA la propuesta oficial para ver si cambia pensando en que no haya ventajas para el de Asia". Para después explicar que no es fácil lo que están solicitando desde VIDENA.

"La Conmebol va a apoyar la posición de Perú. Sin embargo, hay sensación que tras la denuncia al árbitro Daronco ante FIFA, la dirigencia peruana está en off side en FIFA. No es cómoda la posición de la FPF ante esto, pues generó molestias". Por ese motivo, todo hace indicar que no se movería el partido de Doha, y la logística de Perú se hará mucho más densa.

"Es difícil que sea favorable la solicitud de la FPF, pero se hará la lucha. FIFA mantiene, hasta hoy, la postura de que sea en Qatar. FIFA señala que se deben respetar reglas de juego, pues se acordó desde antes de inicio de las Eliminatorias que el repechaje se juegue en Qatar". Cerró su despacho de la siguiente manera. No hay gestión mala, si no está hecha, pero en este caso parece imposible.