La Selección Peruana ya viene entrenando con los jugadores del medio local, de cara a última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Programados para jugar ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, los cotejos son de vida o muerte, en el tramo decisivo que determinará qué selecciones van a la justa mundial. En ese sentido, Ricardo Gareca ha convocado a 29 futbolistas en pro de los objetivos.

Uno de ellos es el volante de Alianza Lima Jairo Concha, que se mostró seguro con el juego de la ‘bicolor’ y dejó en claro que el encuentro frente a Uruguay va a ser muy difícil, pero que la ‘blanquirroja’ tiene las armas para contrarrestar esto: "En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones. En Alianza Lima juego de volante interior, en los amistosos de selección me tocó de enganche y creo que puedo desenvolverme bien en ambas", agregó el mediocampista en una entrevista con RPP, sosteniendo que puede jugar en distintas posiciones en el terreno de juego.

Sobre los partidos que se vienen en las Eliminatorias Sudamericanas contra los ‘charrúas’ y ‘guaraníes’ dijo: "Uruguay y Paraguay son selecciones fuertes, sobre todo Uruguay de local. Pero si nosotros hacemos nuestro juego podremos hacerle daño. Con Paraguay tenemos la obligación de ganar al ser locales", declaró el también volante de Alianza Lima.

Finalmente, Jairo Concha dijo su sentir al ser convocado a la Selección Peruana donde viene siendo considerado: "Ser convocado a la selección mayor es como un sueño. Uno desde pequeño siempre sueña con eso, sobre todo ahora que estamos a puertas de clasificar al Mundial. Tengo que estar feliz y vivir esta experiencia", concluyó el futbolista de 22 años.