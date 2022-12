Juan Máximo Reynoso esta tarde brindó su última conferencia de prensa en lo que va del 2022. El estratega nacional aprovechó esta oportunidad para disolver algunas dudas o consultas que la prensa nacional quería hacerle llegar.

El evento fue llevado a cabo en el auditorio de la Videna, aproximadamente al mediodía de este lunes. El técnico de la Bicolor respondió una gran cantidad de preguntas, sin embargo, nos llamó la atención una en especial.

Resulta, que el ex DT de Cruz Azul fue consultado sobre la posibilidad de convocar a los jugadores que están militando en la Liga 1 y han cumplido satisfactoriamente su proceso de nacionalización, haciendo enfasís en Pablo Lavendeira y Franco Zanelatto de Alianza Lima.

El 'Cabezón' ante la interrogante respondió lo siguiente: "Todos los que cumplan requisitos, y no nos compliquen en el marco legal, si tienen un buen presente van a ser opción. Sea naturalizado, nacido en Perú, o ascendencia peruana, no me hago problemas si es que marcan la diferencia. Mientras más opciones hayan bienvenidos", sentenció.

De esta manera, el actual entrenador de la selección peruana no le cierra las puertas a nadie en el combinado nacional. Es importante mencionar que Pablo Lavandeira a lo largo del 2022 fue uno de los mejores jugadores de los íntimos.

Por otra parte, Franco Zanelatto cumplió con buenas actuaciones en Alianza Atlético; no obstante, este 2023 tendrá el gran desafío de rendir en el equipo de La Victoria, teniendo como vitrina la Copa Libertadores.