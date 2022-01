Es entendible que entre los jugadores y los comandos técnicos de fútbol hayan secretos. Pero, cuando las palabras de un profesional revelan esos detalles, nace la curiosidad. Uno de los 'Extranjeros de Liga 1' tuvo palabras después del cotejo, donde expone la posición del profesor Ricardo Gareca.

Según comenta Edy Rentería, defensor de Sport Boys del Callao, hubo una charla antes del cotejo ante 'La Blanquirroja', por parte de 'El Tigre'. El futbolista colombiano reveló que hubo una petición especial del entrenador principal, quien les pidió encarecidamente lo siguiente.

"Ricardo Gareca nos reunió antes del partido y nos pidió no jugar fuerte para no lesionar a los jugadores de la selección peruana". Esto sorprendió en redes sociales, porque es algo que normalmente no se da. Pero ante la coyuntura, de ser un partido de preparación, es comprensible.

Además, también a las cámaras de GOLPERU, el ex Unión Comercio señaló: "Me voy contento porque di lo mejor que tenía. Jugué de lateral izquierdo y dimos todo a pesar de solo tener este partido jugando juntos". Fin del tema, fue un cotejo interesante, que dejará muchas ideas nuevas seguramente.