La Selección Peruana jugará el martes 16 de noviembre frente a Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La última vez que la ‘bicolor’ ganó de visita a la ‘Vinotinto’ fue en 1997, donde Julio César de Andrade Moura, más conocido como Julinho fue uno de los jugadores que anotó en Barina en la victoria por 3-0. Esta vez el panelista de ESPN y el programa ‘A presión’ habló sobre la ‘blanquirroja’ y Ricardo Gareca al mando en estos años.

El exdelantero recordó su gol en Barinas frente a Venezuela: “Por supuesto, hubo un centro que le llegó a Germán Carty, él me pasa la pelota y yo rematé de volea contra el piso, uno de los remates que más me gustaba hacer. Era uno de mis puntos fuertes, yo era muy bueno para definir con la pelota en el aire. En Brasil se trabaja muchísimo eso. No tengo cómo olvidarme ese gol”.

“Gareca irá a muerte con su oncena. Es cierto que ‘Canchita’ Gonzales hizo un gran partido y también que Sergio Peña destacó bastante. Pero yo pienso igual que Gareca: Yotún es clave en el sistema táctico de Perú. Quizá no esté en su mejor momento, pero si le renuevan la confianza, podrá recuperar su máximo nivel”, agregó el exfutbolista de Sporting Cristal a ‘El Comercio’.

Julinho dijo con quién se identifica en la Selección Peruana de Ricardo Gareca: "Sin duda alguna, Carrillo y Cueva. El ‘chato’ es un atrevido, que corre, engancha, es muy vivo, soporta el arco. Es la alegría del fútbol, un verdadero abusivo. Y lo de Carrillo es de otro nivel. Cuando veo jugar a Carrillo, pareciera que está enfrentándose con niños. No se le puede quitar la pelota, es superlativo lo que hace, muy atrevido y encarador. Carrillo y Cueva son felices en Arabia, hay que dejarlos allí".

Le preguntaron si le renovaría a Ricardo Gareca para la próxima Eliminatoria, a lo que él respondió: “Pase lo que pase ante Venezuela el martes, a Ricardo Gareca yo le hago un contrato de por vida. Sin duda alguna. Después de 36 años, Perú llegó a un Mundial. Le hizo un partido extraordinario a Francia. Jugó una buena final de Copa América ante Brasil. Sería un error tremendo que no se le renueve el contrato. Las grandes selecciones del mundo crecen cuando ratifican entrenadores”, finalizó Julinho.