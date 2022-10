El regreso a las canchas de Paolo Guerrero no fue el esperado, porque el delantero peruano volvió a jugar en la segunda parte de 2022, vistiendo los colores de Avaí de Brasil, donde no ha tenido suerte.

El ex seleccionado peruano no ha podido mostrar su cartel de goleador en el elenco de Florianópolis, porque no ha marcado ningún tanto y ahora está fuera de las canchas por lesión.

Sobre el presente del delantero habló el brasileño nacionalizado peruano Julinho, quien en ESPN dijo que lo mejor que puede hacer el 9 es retirarse, porque el físico ya no le responde como quisiera.

"A mí me parece que su decisión de ir a Brasil fue buena, porque él se tenía que medir. El fútbol pasa por dos cosas: o tú te retiras del fútbol o el fútbol te retira. Los 38 años es una edad fatal para los futbolistas y más cuando tienes una lesión en la rodilla. Yo me retiré a esa edad por una lesión de rodilla", dijo el ex seleccionado nacional.

"Entonces más allá de retirarse, el futbol está retirando a Paolo Guerrero. Va a llegar un momento en el que Paolo se va a dar cuenta, todo tiene un comienzo y tiene un final. Más allá de cómo termine, yo creo que ya llegó el momento de retirarse por la puerta grande", agregó con firmeza.

Paolo Guerrero no la pasa bien en Avaí, donde tiene los días contados, porque ya empezó a sonar nuevamente como opción para que llegue a Alianza Lima de cara a la temporada 2023.