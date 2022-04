Cuando nos preguntemos en un futuro, quién fue el mejor jugador del presente proceso eliminatorio, la respuesta será única. Christian Cueva es el futbolista más determinante en la actual Selección Peruana de Ricardo Gareca. Su rendimiento es sencillamente supremo, y nos pone contentos.

'Aladino' como se le conoce desde su lejano debut en nuestro fútbol local, ha pasado por muchos procesos dentro del balompié. Con altos y bajos constantes, que quizás en su momento le valieron críticas feroces por parte de los especialistas, e hinchas de 'La Blanquirroja'.

Pero esos mensajes ya quedaron en el pasado. Hoy por hoy es el mejor, sin discusión, pero esto tiene una explicación. Como bien lo señala el periodista del 'Diario Líbero', José Miguel Vértiz, existe un responsable único para poder gozar con el momento 'prime' del nacido en Trujillo.

En su cuenta de Twitter, el comunicador deportivo publicó lo siguiente: "Christian Cueva vs José Neyra (couch personal), vs Ronald Araújo (Uruguay), vs Robert Rojas (Paraguay)". Dándole paso a las fotografías donde se ve al ex Alianza Lima compitiendo con otros seleccionados del continente.

"Fuerza y equilibrio con balón en movimiento. Capacidad de coordinación. Cómo proteger la pelota como Christian Cueva". A esas afirmaciones bien sustentadas, le podemos sumar el seguimiento de los últimos meses que tuvo nuestro '10' por parte de su profesor, José Neyra. Quien lo acompañó hasta en Arabia Saudita, para sacar lo mejor de su talento.